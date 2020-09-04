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Gündem Muharrem İnce’den ‘finansör kim?’ sorusuna olay cevap
Gündem

Muharrem İnce’den ‘finansör kim?’ sorusuna olay cevap

'Memleket Hareketi'ni Sivas’ta başlatan Muharrem İnce’den ‘finansör kim?’ sorusuna olay cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:33:00 -
Muharrem İnce’den ‘finansör kim?’ sorusuna olay cevap

CHP’den dışlanarak yeni adım atan Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni Sivas’ta başlattı. CHP yönetiminde tedirginliğe sebep olan harekette ‘Muharrem İnce’nin finansörü kim?’ soruları konuşuldu.

İnce, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda kaygı ve korkularının olmadığını dile getirildi.

Sivas’ta özel hazırlanan otobüsünde kendisini karşılamaya gelenlere konuşan Muharrem İnce, eğitim, tarım ve ekonomiyi örnek göstererek hükümeti hedef aldı.

Sosyal medyada son zamanlarda bu hareketin ‘finansörü kim?’ sorusuna ilişkin konuşan Muharrem İnce, ‘’Türkiye'de 92 parti var, kimseye sormuyorlar. Bize sormaları bizi mutlu eder. 'Bir plaza tuttuk 18 katlı, 4 uçak kiraladık, 3 helikopter, 20 otobüs'... Böyle bir açıklama duydunuz mu?" dedi.

Kiraladıkları otobüsün 10 yaşında olduğunu 1 yıllığına kiraladıklarını aktaran İnce, 'Peki mazotunu kim koyacak?' diyor. Koyacağız sırayla. 'Ne yiyeceksiniz?' diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. 'Nerede kalacaksınız?' diyor. Para bulursak otelde, bulamazsak Yörük çadırında’ dedi.

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Yorumlar

vejo

bizde salagizya inandik
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Yasin

Hshshahshahaha ne güldüm be. Bu söylemleri demirelde diyodu galiba. Komik. Yemez artık bunları bu millet....
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