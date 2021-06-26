Muharrem İnce'den CHP'ye demokrasi tepkisi: Atatürk Anıtkabir'den gelse kurultay kazanamaz!

CHP'de demokratik bir ortam olmadığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Atatürk'ün bile kurultay kazanamayacağını söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk programının bu haftaki konuğu oldu. İnce, gündeme ilişkin birçok konuda kendisine yöneltinen soruları yanıtladı.

"CHP iktidar olabilir mi?"

Buket Aydın, İnce'ye CHP'nin iktidar olup olamayacağını sordu. İnce bu soruya, CHP'de parti içindeki sorunları dile getirerek cevap verdi.

Kendisinin CHP ilkeleri ve felsefesiyle bir sorunu olmadığını, sorununun partiyi yönetenlerle olduğunu söyledi.

Kendisinin genel başkanlık adaylığını hatırlatan İnce yaşadığı sorunları dile getirdi.

İnce, "Aday oldum iki kere. İmza veriyorlar bana, ya belediye başkanı arıyor ya genel merkezden arıyorlar... Partiye bina alıyorlar, partiye araba alıyorlar, işe dam koyuyorlar imzasını geri çekiyor kurultaydan. Malzeme bozuldu. İmzayı verdi mi bir insan onun arkasında duracak. Genel merkez de baskı yapmayacak." dedi.

"Atatürk gelse kurultay kazanamaz"

CHP'de demokratik bir ortam olmadığını söyleyen İnce, Atatürk'ün bile kurultay kazanamayacağını söyledi.

İnce, "Keşke bunlar olmasaydı, demokratik bir ortam olsaydı. Parti içi mücadele kanalları kapalı. Kimse mücadele edemez orda. Atatürk gelse Anıtkabir'den kurultay kazanamaz. Bu kadar basit. Mümkün değil yani." ifadelerini kullandı.