Muharrem İnce'den çarpıcı açıklama: Dertleri kazanmak değil

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP yönetiminin amacının seçimi kazanmak değil partideki koltuklarını korumak olduğunu ileri sürdü.

İnce, partisinin İzmir'in Menemen ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

Muharrem İnce, mayıs ayının başından itibaren oylarının zirve yapacağını öne sürdü.

CHP'nin İzmir'den Yüksel Taşkın'ı aday göstermesini eleştiren İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün partisi CHP, İzmir birinci sıraya Taraf gazetesinin köşe yazarını koydu. Hayatımda bu kadar içimi acıtan ikinci bir liste olmamıştır. Yüksel Taşkın'ı koymuşlar listeye. Adamın açıklaması şu; 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen birisi İzmir'de liste başı. Ey Atatürkçü İzmirliler, bunlara haddini bildirmeyecek misiniz? Memleket Partisinin görevi Türk istiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bizim görevimiz budur. Memleket Partisi Atatürkçülerin, yurtseverlerin partisidir. Memleket Partisi bu milletin Anadolu'nun, Trakya'nın bağrından kopmuş bir partidir."

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AK Parti Hükümeti'nin politikalarını eleştiren İnce, ne Millet İttifakı'nın ne de Cumhur İttifakı'nın ülkeyi yönetemeyeceğini öne sürdü. İktidarın değişmesi gerektiğini savunan İnce, şunları kaydetti:

"Peki Erdoğan gitmeli de yerine Erdoğan'ın eskileri mi gelmeli? Bu Babacan 15 sene boyunca bu ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? Bu Suriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi? Bu kardeşiniz Silivri zindanlarının önünde bu ülkenin ordusunu savunurken Sadullah Ergin Adalet Bakanı idi. Hem de nereye koymuşlar; Çankaya'ya. Utanmazlıkta zirve yapmışlar. Arkadaşlar değişelim, gelişelim ama başkalaşmayalım. Bu başkalaşmaktır, bu çürümektir. Bu aslına ihanettir. Bu Atatürk'e ihanettir. Sayın Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı' diyordu. Babacan, Irak'a ilk bomba düştüğünde 'Milyar dolarlar bize yağacak' diyordu. Kılıçdaroğlu da diyordu ki 'Bu Babacan'ı Yüce Divana göndereceğim'. Şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak ama dün çok güldüm. Dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'O Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri getireceğim'. Ben de diyorum ki 'Davutoğlu'yla getirin'. Çünkü onun başbakanlığında kaçırdılar Süleyman Şah'ı."

"Dertleri seçimi kazanmak değil"

Adaylığını eleştirenlere tepki gösteren İnce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bir yeni moda başladı. 'Çekilin, bir kişi aday olacak, başka kimse olamaz' Ya böyle bir dünya var mı? Ya sen kendine güvenmiyor musun? Niye çekiliyor. Çık aday ol, al, ikna et. Hayır. Tek adama, tek aday. Yok böyle bir dünya. Şimdi hesap yapıyorlar, aklı sıra beni tehdit ediyorlar. Tehdit de şu; 'Bak seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz' Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk yine. Orayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada."

Konuşmanın ardından İnce, partililerle partisinin ilçe başkanlığına kadar yürüyüp vatandaşı selamladı.