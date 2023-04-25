Muharrem İnce'den Babacan'a sert cevap

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem" sözlerine çok sert cevap verdi.

İnce, maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Babacan, Babala TV’de 'İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem' demiş. Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğimi söylemiştim. Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim."



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