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Siyaset Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya olay sözler: Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar
Siyaset

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya olay sözler: Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar

6'lı Masa'yı sert bir dille eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 16:05:00 -
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya olay sözler: Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar

İnegöl ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cuma namazını İshakpaşa Camisinde kıldı.

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan İnce, 6'lı Masa'yı eleştirerek, "İktidar karşısında umut olması gereken altılı masada bayrak indirenler var Türklüğü kaldıranlar var, anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi" dedi.

"Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı böyle cumhurbaşkanı olur mu kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam yüzde 1 alan genel başkana soracak şuraya kimi müdür yapalım diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye'yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş muhalefette ortak aklı yitirmiş" diyen Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Sekretarya bir cumhurbaşkanı istiyorlar"

"2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman Kılıçdaroğlu o zaman biz sana 15 milletvekili veririz ama sende Muharrem İnce'yi destekle demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu. Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretearyasınımı yapacak Cumhurbaşkanı. Bu komediden öte bir durumdur."

 

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