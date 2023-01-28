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Siyaset Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Tedirginlikle izliyorum
Siyaset

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Tedirginlikle izliyorum

6'lı Masa'ya tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. Altılı masanın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 16:11:00 -
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Tedirginlikle izliyorum

 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Lise Caddesi'nde esnafları ziyaret eden İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada 6'lı Masa'yı eleştirdi.

6'lı Masa'nın iktidara gelmemesi gerektiğini söyleyen İnce, "Daha iktidara gelmeden Ali Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış, devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ve ürkütüyorlar beni. 6'lı Masa'nın açıklamalarını tedirginlikle izliyorum" diye konuştu.

İnce, 6'lı Masa'yı eleştirerek şunları kaydetti:

"En son duruma bakın, Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkmıyorlardı. Ortada bir anayasa var. Anayasaya göre 2 kere seçilebilir birisi. Yok 'mağdur olurmuş' da bilmem nedir? Duruma göre değişebilir mi, kişiye göre değişebilir mi? Anayasa ne diyorsa o. Ona bakacaksın yani bu altılı masa da tam bir Erdoğan taraftarı. Onlara bir tavsiyem olsun, madem Erdoğan'ı aday yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı feshederse olamaz, 360 milletvekili de Cumhur İttifakı'nda yok. O zaman milletvekili desteği versinler de tam bir destek olsun. Erdoğan severliklerini böylece tamamlamış olsunlar."

Mustafa Kemal'in yolundan gittiklerini söyleyen İnce, herkesi partisine destek vermeye davet etti.

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