  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Merkel'den çarpıcı Türkiye itirafı: Çok çaba sarf ettim
Terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti
Evlat nöbetindeki anneden duygulandıran hareket
Merapi Yanardağı'nda yine patlama
Siyaset Muharrem İnce yine sözünü yedi
Siyaset

Muharrem İnce yine sözünü yedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün "bir daha gelmem" dediği Haber Global kanalına konuk olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 16:43:00 - 2021-06-25 16:57:44

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce verdiği bir sözünün daha üstüne yattı.

Haber Global kanalında katıldığı bir program sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasının verilmesi üzerine şov yapıp "bir daha kanalınıza gelmem" diyerek yayını terk eden Muharrem İnce sözünü bir kez daha yedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, bugün terk ettiği kanala çıkacağını duyurdu.

Şov yaparak gündem olma çabası içine giren İnce yaptığı paylaşımda, "Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayacağım. Bir maniniz yoksa saat 21.00'da ekranların başında buluşalım" ifadelerini kullandı.

"Köyüme gider tavuk beslerim" demişti

Verdiği sözleri yemesiyle tanınan Muharrem İnce geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin seçimlerde yüzde 49 oy alması halinde siyaseti bırakacağını ve köyüne gidip tavuk besleyeceğini söylemişti.

İnce, "AK Parti yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti. Gider köyüme tavuk beslerim" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay