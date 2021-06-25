Muharrem İnce yine sözünü yedi

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce verdiği bir sözünün daha üstüne yattı.

Haber Global kanalında katıldığı bir program sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmasının verilmesi üzerine şov yapıp "bir daha kanalınıza gelmem" diyerek yayını terk eden Muharrem İnce sözünü bir kez daha yedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İnce, bugün terk ettiği kanala çıkacağını duyurdu.

Şov yaparak gündem olma çabası içine giren İnce yaptığı paylaşımda, "Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayacağım. Bir maniniz yoksa saat 21.00'da ekranların başında buluşalım" ifadelerini kullandı.

"Köyüme gider tavuk beslerim" demişti

Verdiği sözleri yemesiyle tanınan Muharrem İnce geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin seçimlerde yüzde 49 oy alması halinde siyaseti bırakacağını ve köyüne gidip tavuk besleyeceğini söylemişti.

İnce, "AK Parti yüzde 49 oy alsın bırakırım siyaseti. Gider köyüme tavuk beslerim" ifadelerini kullanmıştı.