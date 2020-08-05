Muharrem İnce yeni partiyle hangi ittifakta yer alacak? “Hiç de istenen bir durum değil bu”

CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yarışa soktuğu Muharrem İnce, yeni parti çalışmalarına aktif bir şekilde başladı. CHP’de umduğunu bulamayan İnce’nin İstanbul’da parti için çalışmalara başladığı belirtildi.

İnce’nin kuracağı yeni partinin hangi ittifakta yer alacağı sorusu da gündeme düştü. Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, İnce’nin Millet İttifakı’nda yer alacağını belirterek durumun git gide karıştığını söyledi. 4 Ağustos tarihli yazısında Pazarcı, İnce’nin kuracağı partiye dair şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sonucu görmeden şimdiden şunları söyleyebiliriz:

Muharrem İnce bir siyasi parti kurarsa, kaçınılmaz olarak Millet İttifakı içinde yer alacak. Tersi düşünülemez bile. O durumda da CHP, İyi Parti, SP, HDP cephesinde konumlanacak. Bu da Millet İttifakı’nın iyice yamalı bohçaya ya da Bremen Mızıkacılarına dönmesi demek!

Unutmadan ekleyelim, o ittifakın içinde Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimler de bulunacak. Yeni bir ses olarak Muharrem İnce’nin de eklemlenmesiyle çatlak sesler birbirine karışacak.

İttifakın dinamosu olan CHP ve Kılıçdaroğlu’nun işi iyice zorlaşacak.

Hiç de istenen bir durum değil bu. O yüzden kirletmeler ve engellemeler şimdiden başladı. Kulaktan kulağa ciddi bir iftira kampanyası yürütülüyor. İnce’nin Erdoğan’dan destek aldığı ve önüne geniş maddi imkânların serildiği yönünde bir karalama kampanyası şimdiden hayata geçirilmiş durumda.”