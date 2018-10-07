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Muharrem İnce start verdi meydanlara iniyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, yerel seçimlerde meydanlara ineceğinin sinyalini verdi.

07 Ekim 2018 Pazar 22:47
Muharrem İnce start verdi meydanlara iniyor

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bazı partilerin sandığa gitmeyeceklerini söylediğini hatırlatarak bu sözlerin kızgınlıkla söylendiğini ifade etti. İnce, partiye de ülkeye küsülmeyeceğini söyleyerek, yerel seçim kampanyalarına destek vereceğini açıkladı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Adana İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçimi süresinde Adana'da çok sayıda kişinin katılımıyla miting yaptığını hatırlattı.

Yerel seçim çalışmalarına değinen İnce, "Adana Büyükşehir Belediyesini alacağız bundan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

İnce, yerel seçimlerde el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Nasıl ki o kampanya süresince parti için yarışlarda gerek benim yanımda gerek karşımda olan arkadaşlarımın hepsi birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde el birliğiyle çalıştılarsa şimdi de yerel yöneticiler için el birliğiyle çalışacağız. Yani cumhurbaşkanlığı döneminde 107 miting yaptıysak burada 107'yi geçmemiz lazım, 207 yapmamız lazım. Bunu başarabiliriz, yapabiliriz. Bazen kırgınlıklar, küskünlükler duyuyorum. 'Sandığa gitmeyeceğim' falan bunlar doğru şeyler değil. Ben bunların olmayacağını da düşünüyorum. O anki kızgınlıkla söylenmiş sözler olduğunu düşünüyorum. Partiye küsülmez, ülkeye küsülmez. Sizin istediğiniz olmayabilir, başka zaman da sizin istediğiniz olacaktır. 'Benim istediğim olmazsa ben küserim' bu doğru bir şey değil. Bunu başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın."

1989 SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

İnce, "Küstüm, sandığa gitmiyorum" diyenlere de ters bir söz edilmemesi tavsiyesinde bulunarak, bu kişilerin de seçim yaklaştıkça havaya gireceğini ve işin değişeceğini belirtti. İnce, şunları kaydetti:

"Onun için başta büyükşehirler olmak üzere el birliğiyle bunu kurtarabiliriz. 1989'daki gibi yapabiliriz. 1989'da hatırlayın o günleri, pek çoğumuz partide yöneticiydik o zamanlar başardık bunu, yeniden yapabiliriz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de 5 yıl sürmeyeceğinden adım gibi eminim. Eğer biz bu yerel seçimde başta büyükşehirler olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara olmak üzere buralardaki başarıyı taçlandırabilirsek, bunu gerçekleştirebilirsek emin olun bambaşka bir Türkiye olur. Sakın ha umutlarınızı yitirmeyin. Sakın umutsuzluğa düşmeyin, başarabiliriz."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:47
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Bursa
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. CHP
  7. yerel seçim
  8. Adana
  9. Muharrem İnce

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