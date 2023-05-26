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Siyaset Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!
Siyaset

Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 20:33:00 -
Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için kimseyi desteklememe kararı alan Muharrem İnce, seçimin ardından izleyeceği yol haritasını anlattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs seçiminin ardından izleyeceği yol haritasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

29 Mayıs'ı işaret eden İnce, "Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, ‘İçimizde Cumhuriyetin neşesi’ ile yollara düşüyoruz" dedi.

İnce mesajına şöyle devam etti:

Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; akla, adalete ve ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla!

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