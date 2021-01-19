Muharrem İnce partiyi ne zaman kuruyor?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova eski CHP milletvekili Muharrem İnce’nin parti içinde kılıçlarını çektikten sonra kurduğu Memleket Hareketi adlı oluşum tüm hızıyla yoluna devam ediyor. Mustafa Sarıgül’den sonra Muharrem İnce’nin de parti kuracağından korkan CHP yönetimi, Muharrem İnce’ye partide kal çağrısı geldi. Ancak bu çağrı için CHP yönetiminin geç kaldığı söyleniyor.

Muharrem İnce’nin partisinin ismi ne?

Muharrem İnce parti kurmakta kararlı. Hatta Muharrem İnce kuracağı partisinin ismini bile belirledi. Buna göre İnce’nin partisinin ismi Memleket Partisi olacak.

Muharrem İnce ne zaman istifa edecek?

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 1 Mart'ta partisinden istifa edeceği iddia edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü yazısını paylaşan Bayer, "Muharrem İnce parti işini ciddileştirdi! CHP’den 1 Mart’ta istifa ediyor" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce daha önce yaptığı açıklamada "22 Ocak tarihinde tüzük ve programı görüşmek için arkadaşlarımızla toplanacağız" demişti. Şimdi gözler o toplantıya ve o toplantıda kurucular kurulunun alacağı kararlara çevrilmiş durumda. Kritik toplantı öncesi ise Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bayer, İnce'nin 1 Mart'ta istifa edeceğini iddia etti.