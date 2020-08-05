Muharrem İnce parti kurmaktan vaz mı geçti? CHP’den Muharrem İnce’ye yeni görev
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan son kurultayda, 'Dostlarla birlikte iktidara geleceğiz' sözleri CHP içindeki Kemalistçileri özellikle de Muharrem İnce’yi fena kızdırdı. Kılıçdaroğlu’nun kendine karşı olan muhalif isimlerin üzerini bir bir çizdi. Kılıçdaroğlu’nun kendisine rakip olarak gördüğü Muharrem İnce’yi de son kurultayda pasifize etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları sonrası CHP’li olmayan CHP’li isimden son dakika teklifi geldi. Peki Muharrem İnce parti kurmaktan vaz mı geçti? CHP’den Muharrem İnce’ye hangi görev teklif edildi?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova eski Milletvekili ve 24 Haziran 2018 CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2020'nin sonuna kadar parti kuracak. Yeni yüzlerle yeni parti çalışmalarına başlayan İnce, alanında uzman, daha önce siyaset yapmamış kadrolarla yola çıkmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları üzerine açıklama yapan Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Söylenenleri paylaşıp duruyorsun... Peki sen ne düşünüyorsun?' diye soruluyor. Cevap: CHP, dostları ile birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde 'genel sekreter' olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır."