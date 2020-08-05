Muharrem İnce parti kurmaktan vaz mı geçti? CHP’den Muharrem İnce’ye yeni görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapılan son kurultayda, 'Dostlarla birlikte iktidara geleceğiz' sözleri CHP içindeki Kemalistçileri özellikle de Muharrem İnce’yi fena kızdırdı. Kılıçdaroğlu’nun kendine karşı olan muhalif isimlerin üzerini bir bir çizdi. Kılıçdaroğlu’nun kendisine rakip olarak gördüğü Muharrem İnce’yi de son kurultayda pasifize etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddiaları sonrası CHP’li olmayan CHP’li isimden son dakika teklifi geldi. Peki Muharrem İnce parti kurmaktan vaz mı geçti? CHP’den Muharrem İnce’ye hangi görev teklif edildi?