  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor
Siyaset

Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:28:00 -
Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor. Görüşme talebi İnce'den gelmişti. Bir nezaket ziyareti olacağı belirtilen görüşmede yerel seçimde iş birliğinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Uzun süredir beklenen o görüşmenin talebi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den gelmişti. İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

Muharrem İnce ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşmüş, İstanbul özelinde yerel seçim için desteğini iletmişti. İnce ayrıca bir video mesaj da paylaşmış, sandık güvenliği konusunda muhalefete iş birliği çağrısı yapmıştı.

Gözler, Özel-İnce görüşmesindeydi. Ancak o görüşme bir türlü yapılamadı. Görüşmenin beklendiği süre zarfında ise İnce ve Özel iki ayrı konuda ters düştü. Özgür Özel'in, Şeyh Sait olayı için, "Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" demesi ve CHP'nin meclisteki teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını ince eleştirmişti. İşte o gelişmelerin ardından İnce, Özel'i ziyaret etme kararı aldı. Ziyaretin nedeni Özel'in genel başkan olması nedeniyle nezaket amaçlı. Ancak iş birliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, İnce bir teklif ile gelmedi. Sadece İstanbul dışındaki illerde iş birliği için Memleket Partisi kaynakları, "Biz iş birliğine hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz muhalefet partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Görüşme ile birlikte tablo netleşir" değerlendirmesini yaptı.

CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?
CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'den "baba evine dönün" çağrısı! Muharrem İnce'ye resmi teklif var mı?

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu
CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

Siyaset

CHP'ye geri dönecek mi? Muharrem İnce, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi
İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Siyaset

İsmail Saymaz duyurdu! CHP'den Muharrem İnce'ye adaylık teklifi

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?
Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

Gündem

Muharrem İnce CHP’den aday gösterilecek mi?

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı
CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

Siyaset

CHP'den adaylığı konuşuluyordu! Muharrem İnce'den İstanbul kararı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23