Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret ediyor

Uzun süredir beklenen o görüşmenin talebi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den gelmişti. İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

Muharrem İnce ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşmüş, İstanbul özelinde yerel seçim için desteğini iletmişti. İnce ayrıca bir video mesaj da paylaşmış, sandık güvenliği konusunda muhalefete iş birliği çağrısı yapmıştı.

Gözler, Özel-İnce görüşmesindeydi. Ancak o görüşme bir türlü yapılamadı. Görüşmenin beklendiği süre zarfında ise İnce ve Özel iki ayrı konuda ters düştü. Özgür Özel'in, Şeyh Sait olayı için, "Bastırılırken oluşan acılar torunların kalbini acıtıyorsa saygılı olmak gerekir" demesi ve CHP'nin meclisteki teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını ince eleştirmişti. İşte o gelişmelerin ardından İnce, Özel'i ziyaret etme kararı aldı. Ziyaretin nedeni Özel'in genel başkan olması nedeniyle nezaket amaçlı. Ancak iş birliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, İnce bir teklif ile gelmedi. Sadece İstanbul dışındaki illerde iş birliği için Memleket Partisi kaynakları, "Biz iş birliğine hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz muhalefet partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Görüşme ile birlikte tablo netleşir" değerlendirmesini yaptı.