Muharrem İnce, oyunu kullandı

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Çankaya ilçesindeki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Basın mensupları açıklama yapan İnce, seçim devam ederken herhangi bir siyasi açıklama yapmanın doğru olmadığını belirterek, "Köyüme dinlenmeye gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmemi birkaç gün sonra yapacağım. Cumhuriyetimiz boyunca ilk kez farklı bir seçim yaşıyoruz, seçim ikinci tura kaldı. Buna alışacağız artık. Seçimin ikinci tura kalacağını her zaman anlatmaya çalıştım. Kimin nerede yanlış, nerede doğru yaptığını birkaç gün sonra yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.