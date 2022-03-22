Muharrem İnce, Millet İttifakı'na ömür biçti

Partisinin il başkanlığı hizmet binası açılışı için kente gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin teröre karşı yaklaşımlarının belli olduğunu, adı PKK, FETÖ ya da DEAŞ ne olursa olsun bütün terör örgütlerini kınadıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nı eleştiren İnce, şunları kaydetti:

"Birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmayan, ayrıntıların üzerini örten, Atatürk demeyeyim bu kızar, PKK demeyeyim o kızar, tarikat demeyeyim şu kızar... 'Yeter ki biz bir araya gelelim, dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim.' diyenler de 6 ayda dağılır. Aziz milletimize sesleniyorum, Türkiye'de pırıl pırıl yeni bir parti var. İktidar da eski, muhalefet de. Yepyeni bir parti Memleket Partisi. Kadrosu sağlam, örgütlenmesini gerçekleştiriyoruz. Genel başkanı meydanlarda rüştünü ispatlamış, Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimlerde gümbür gümbür partimizi iktidara taşıyacağız."

Muharrem İnce, toplantının ardından partisinin il hizmet binasını açtı, daha sonra 8 Eylül Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.