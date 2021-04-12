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Gündem Muharrem İnce mı oldu? Muharrem İnce sağlık durumu nasıl?
Gündem

Muharrem İnce mı oldu? Muharrem İnce sağlık durumu nasıl?

Muharrem İnce, yeni partiyi ne zaman kuracağı merak ediliyorken, parti kurma haberinin beklendiği Muharrem İnce’nin koronavirüs olup olmadığı sorgulanıyor. 23 Nisan’da partisini kuracak olan Muharrem İnce’nin korona olduğu açıklandı. Peki Muharrem İnce sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:11:00 -
Muharrem İnce mı oldu? Muharrem İnce sağlık durumu nasıl?

Muharrem İnce’nin coronaya yakalandığı haberini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman sosyal medya hesabından duyurdu. İnce’nin bir fotoğrafını da mesajına ekleyen Ataman, “Sayın Muharrem İnce’nin corona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum” dedi.

CHP'yle yollarını ayırıp yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara’da tadilat çalışmaları süren parti genel merkezini incelemişti. İnce, burada yaptığı açıklamada, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

muharrem ince parti

Muharrem İnce’nin partisinde kimler var?

Muharrem İnce’nin yeni partisinde kimlerin olacağı merak edilirken, A Haber'in haberine göre, Muharrem İnce partisinin A takımını belirledi.

Muharrem İnce'nin A Takımı

ÜMİT ÖZAT- GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER

HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER

BURAK HASAR- SAĞLIK

MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISIİPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN İLERİ - YURTDIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ

ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA

MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ

SERKAN ÖZGÜR - AR-GE

ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI

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