Muharrem İnce isyan etti: Utanıyorum
CHP'den ayrılıp parti kurma kararı alan Muharrem İnce, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimine sert çıktı.
CHP'den ayrılıp parti kurma kararı alan Muharrem İnce, Adem Metan'ın Youtube kanalında konuştu. İnce, CHP içindeki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimine sert çıktı.
"Utanıyorum ya"
Muharrem İnce, CHP'de gündemden düşmeyen taciz skandallarıyla ilgili, "Utanıyorum ya. CHP'ye yakışmıyor. CHP yönetiminden de ses çıkmıyor. Güya zamana yayacaklar çürütecekler. CHP'yi çürüyorlar haberleri yok. CHP Genel Başkanı olsaydım bu tür olaylara anında neşter atardım." ifadelerini kullandı.
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