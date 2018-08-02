Muharrem İnce: İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatları
CHP'li İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, "İmza verenlere, toplayanlara sonsuz teşekkürler. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." dedi.02 Ağustos 2018 Perşembe 18:07
CHP'li Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, "İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." ifadesini kullandı.
İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." paylaşımında bulundu.
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