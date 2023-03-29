Muharrem İnce Ece Üner'i kapak cevapla rezil etti!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Hoş geldiniz, güle güle" ifadelerini kullanarak adaylık kararlılığından ödün vermeyen Muharrem İnce, CHP heyeti ile görüşmesinin ardından TV 100 canlı yayınında Ece Üner'e konuştu.

Üner, İnce'yi sıkıştırmaya çalışarak, "Diyelim ki Millet İttifakı yüzde 48 oy aldı, siz de yüzde 5 oy aldınız. Size 'sokağa çıkamaz' diyorlar. Siz de 'biliyorum' diyorsunuz. Sokağa çıkamayacak kadar riski göze aldıran motivasyonunuz ne? Bunu ben çok merak ediyorum" dedi.

İnce, Üner'e, "Peki 6 parti, trilyonlarca lira hazine parası, iki büyükşehir belediyesi, hepsi toplanıp yüzde 30 alırsa, ben de yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Anketler elimde benim. Herkesin oyunu biliyorum. Benim dediğim sonuçta kim sokağa çıkmaz?" cevabını verdi.

İnce'nin cevabı karşısında neye uğradığını şaşıran Ece Üner uzun süre sessizliğe gömüldü.

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