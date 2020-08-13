  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlattı: (1)

"Bu millet, hiç hak etmediği acılarla sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız" -"Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finanse ettiyse yine edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:07:18 -
Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" başlattı: (1)

ANKARA (A) - Muharrem İnce, bugün ilan ettiği, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan başlatacağını bildirdi.

İnce, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bu hareketin kadrosunun alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşacağını söyledi. İnce, "Bu hareket gücünü de finansmanını da yönünü de milletten alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl millet bizi finansa ettiyse yine edecektir ve bu 83 milyonun gözünün önünde olacaktır." dedi.

Kadroları, söylemleri ve milletle zafere hazırlandıklarını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Bu millet, hiç hak etmediği acılarla, sıkıntılarla boğuşuyorken yola çıkmanın tam zamanıdır. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız. Hareketin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir."

İnce, hareketin aklı ve bilimi esas alacağını, ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesle karşı çıkacağını, doğaya ve çevreye saygının ön koşul olacağını vurgulayarak, "Gölgede kalanların gölgesi olmaz, güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz, 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz." diye konuştu.

Muharrem İnce, ikinci açıklamasını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağını kaydetti.

(Sürecek)



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı