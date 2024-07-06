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İSLAM Muharrem ayının fazîleti
İSLAM

Muharrem ayının fazîleti

Yeniakit Publisher
2024-07-06 19:17:00 - 2024-07-07 18:19:35

Hicri yeni yıl yani Muharrem ayı 6 Temmuz Cumartesi akşam ezanıyla birlikte başladı. 1 Muharrem 1446 hic ri yılbaşındayız. Tarih boyunca pek çok önemli olayın yaşadığı muharrem aynın ibadetlerle geçirilmesi din büyüklerince sıklıkla söylenir. Mevlâna Takvimi; muharrem ayının faziletlerine ilişkin hazırladığı makalede Müslümanlara önemli bilgiler aktardı.

Bugün 1 Muharrem.

1446 Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının işte önemini anlatan bilgiler... 

İbn-i Abbâs (r.a)’in bildirdiği hadîs-i şerîfte:* “Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâhü Teâlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâret eder”* buyurulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.):* “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç, Allâh’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. (Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf, c.1, s.266) “Allâh (c.c.)’un, Aşûre günü orucunu ondan önceki yılın günâhlarına keffaret kılacağını umarım” buyurdu. (Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, c.2, s.530) Hz. Ali (r.a.) der ki: “Peygamber (s.a.v.)’e bir adam gelip: “Yâ Resûlullâh! Ramazan ayından sonra hangi ay oruç tutmamı bana emredersin?” diye sordu. Resûlullâh (s.a.v.) ona: *“Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayını tut! Çünkü o, Allâh (c.c.)’un ayıdır. O ayda öyle bir gün vardır ki, Allâh (c.c.) o günde bir kavmin tevbelerini kabul etmiştir ve o günde başka bir kavmin de tevbelerini kabul edecektir!” buyurdu. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki: “Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bu gününe karşılık otuz gün oruç sevâbı yazılır.” (Gunye)

(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, s.352-356)

HİCRÎ SENENİN SON GECESİ OKUNACAK DUÂ
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Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem. Allâhümme mâ ‘amiltü fi hâzihi’s-seneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhü velem terdâhü ve nesîtühü velem tensehü ve hâlimte aleyye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma’sıyetike feinnî estâğfiruke fağfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve‘adtenî aleyhi’s-sevâbe fe-es’elüke. Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. En-tetekabbelehû minnî velâ tâkta’ racâî minke yâ kerîm. Ve sallallâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem.

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.91)

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