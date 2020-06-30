Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı yavaş yavaş yaklaşıyor. Bu mukaddes ayda ibadet etmek isteyen müslümanlar muharrem ayında kaç gün oruç tutulur sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 20 Ağustos günü başlayacak. Muharrem orucunun tamamlanmasının ardından ise aşure günü heyecanı başlayacak. Bu sene komşulara dağıtılan aşure günü ise 29 Ağustos'ta başlayacak.

Aşure günü neler oldu?

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu. Ancak yine Hicri 61 yılının Aşure Gününde (10 Ekim 680) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte Irak Kerbela'da şehit edildi. Bu olay her yıl İslam Dünyasında hüzünle anılmaktadır.