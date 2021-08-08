Muharrem ayı ne zaman 2021 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri ayların birincisi, Muharrem ayıdır. Yeni yıla oruçla başlamak için, birinci günü oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Hicri aylar arasında 4 tane ay haram ayı olarak bilinir. Bu haram aylar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır." dedi.

2021 aşure ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü yarın başlayacak. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Kuzey Amerika kıtasının ortalarından itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Muharrem ayı 9 Ağustos Pazartesi günü girecektir. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Aşure günü fazileti

Tarihte Aşure gününe denk gelen pek çok hadise olmuştur. Bunlardan bazıları peygamberlerin başından geçmiştir. Bu sebeple bazı ârifler, bu güne “10” anlamına gelen “Aşure” denilmesinin, Allah Tealâ’nın bu günde 10 peygamberine bazı ihsanlarda bulunmasından kaynaklandığını söylemişlerdir.

Allah dostları, bu mübarek güne “Aşure günü” denilmesinin sebebi olarak Muharrem’in 10’una denk gelmesini göstermişlerdir. Nitekim “aşure” Arapça 10 demektir.

Muharrem ayı dua

Bir kimse, Muharrem ayının ilkgünü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.” (Hadis)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Mânâsı: Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun,