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İSLAM

Muharrem ayı ne başlıyor? | Aşure günü ayın kaçında 2020

2020 aşure günü ne güne denk geliyor? | Kurban bayramının ardından gözler hicri yılbaşı yani muharrem ayına çevrildi. Vatandaşlar internette muharrem ayının hangi gün başladığını araştırmaya başladı. Pek çok kişi aşure günü ne zaman 2020, muharrem orucu hangi gün tutuluyor 2020 sorularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:43:00 -
Muharrem ayı ne başlıyor? | Aşure günü ayın kaçında 2020

Hicri yılbaşı yani muharrem ayına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişi muharrem ayının ne zaman başladığını, muharrem ayının faziletlerini, muharrem ayı orucunun ne zaman tutulması gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Muharrem ayı ne başlıyor? | Aşure günü ayın kaçında 2020

Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos’a denk geliyor. Aşure günü ise muharrem ayının 10. günü yani 29 Ağustos günü idrak edilecek. Bereket ayı olarak bilinen muharrem ayının 10. Günü yani aşure günü oruç tutmak sünnettir.

Muharrem ayında oruç tutmak farz değil sünnettir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) muharrem ayının bereket ayı olduğunu nitelemiştir.

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