Hicri yılbaşı yani muharrem ayına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişi muharrem ayının ne zaman başladığını, muharrem ayının faziletlerini, muharrem ayı orucunun ne zaman tutulması gerektiğini araştırıyor. İşte, detaylar.

Muharrem ayı ne başlıyor? | Aşure günü ayın kaçında 2020

Muharrem ayı bu yıl 20 Ağustos’a denk geliyor. Aşure günü ise muharrem ayının 10. günü yani 29 Ağustos günü idrak edilecek. Bereket ayı olarak bilinen muharrem ayının 10. Günü yani aşure günü oruç tutmak sünnettir.

Muharrem ayında oruç tutmak farz değil sünnettir. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) muharrem ayının bereket ayı olduğunu nitelemiştir.