Muhammed Salah'tan Liverpool taraftarını üzecek açıklama

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Mohamed Salah karşılaşmaya 1 gol 2 asitle damga vurdu.

Maçın ardından SKY Sports'a konuşan Mısırlı yıldız, Liverpool'daki geleceğini dair açıklamalarda bulundu.

İyi bir yaz dönemi geçirdiğini dile getiren Salah, "Kendimle kalmak ve olumlu düşünmeye çalışmak için uzun bir zamanım oldu, çünkü bildiğiniz gibi bu benim kulüpteki son yılım. Sadece tadını çıkarmak istiyorum ve bunu düşünmek istemiyorum. Futbol oynamakta özgür olduğumu hissediyorum ve gelecek yıl neler olacağını göreceğiz. Kulüpten kimse benimle sözleşme hakkında konuşmadı, ben de 'Tamam, son sezonumu oynayacağım ve sonunda göreceğiz' dedim. Bu bana bağlı değil, kulüpten kimse benimle konuşmadı ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Merseyside ekibinde 352 maça çıkan Salah, 214 gol ve 90 asiste imza attı.

32 yaşındaki oyuncunun adı Suudi Arabistan takımlarıyla anılıyor.