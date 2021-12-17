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Spor Muhammed Salah durdurulamıyor! Liverpool, tarihe geçti
Spor

Muhammed Salah durdurulamıyor! Liverpool, tarihe geçti

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, Newcastle'ı 3-1 mağlup etti. Liverpool bu sonuçla, futbolu icat eden İngiltere'de en fazla lig maçı kazanan takım olarak tarihe geçti. Muhamed Salah, Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol-asist katkısı yaparak Vardy'nin rekoruna ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 12:21:00 -
Muhammed Salah durdurulamıyor! Liverpool, tarihe geçti

Dün akşam Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, üstün bir futbolla Newcastle United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçta perdeyi Shelvey açsa da Liverpool maçı çevirmeyi başardı. 21'de Jota eşitledi, 25'te Salah skoru 2-1'e getirdi. 87'de ise Trent uzaktan attığı nefis golle skoru belirledi: 3-1.

İlk takım Liverpool oldu

Liverpool, bu sonuçla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere futbol tarihinde 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı Liverpool oldu.

Şampiyonluk yürüyüşü

Van Dijk, Fabinho ve Jones'tan yoksun şekilde maça çıkan Liverpool, adeta rakibini ezerek yendi. Klopp'un öğrencileri şampiyonluk yürüyüşünde puanını 40'a yükseltti.

Salah ortak oldu

Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol veya asist katkısı yapan Muhamed Salah, Jamie Vardy'nin rekoruna ortak oldu.

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