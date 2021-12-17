Muhammed Salah durdurulamıyor! Liverpool, tarihe geçti
Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, Newcastle'ı 3-1 mağlup etti. Liverpool bu sonuçla, futbolu icat eden İngiltere'de en fazla lig maçı kazanan takım olarak tarihe geçti. Muhamed Salah, Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol-asist katkısı yaparak Vardy'nin rekoruna ortak oldu.
Dün akşam Anfield Road'da oynanan karşılaşmada Liverpool, üstün bir futbolla Newcastle United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçta perdeyi Shelvey açsa da Liverpool maçı çevirmeyi başardı. 21'de Jota eşitledi, 25'te Salah skoru 2-1'e getirdi. 87'de ise Trent uzaktan attığı nefis golle skoru belirledi: 3-1.
İlk takım Liverpool oldu
Liverpool, bu sonuçla İngiltere'de bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere futbol tarihinde 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı Liverpool oldu.
Şampiyonluk yürüyüşü
Van Dijk, Fabinho ve Jones'tan yoksun şekilde maça çıkan Liverpool, adeta rakibini ezerek yendi. Klopp'un öğrencileri şampiyonluk yürüyüşünde puanını 40'a yükseltti.
Salah ortak oldu
Premier Lig'de üst üste 15 maçta gol veya asist katkısı yapan Muhamed Salah, Jamie Vardy'nin rekoruna ortak oldu.