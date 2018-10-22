Muhammed Raşid Hoca rahmetle anılıyor

Sebahattin Ayan/ İSTANBUL

Son devrin büyük âlimlerinden Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri vefatının 25. senesinde rahmet ve minnetle anılıyor. Hakk’ı ve hakikati dilinden düşürmeyen efendi hazretleri, bu uğurda çok büyük çilelere katlandı. Yaşadığı Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne çok fazla sayıda ziyaretçi gelmesi sonrası sürgüne gönderilen Erol hazretleri, her türlü engellemelere rağmen yüzbinlerce talebe yetiştirdi.

İrşad faaliyetinde bulundu

1993 yılının 22 Ekim günü Hakk’a yürüyen Muhammed Raşid Erol Hazretleri yüzbinlerce seveninin şahitliğinde ebedi istirahatgâhına defnedilmişti.

Türkiye’nin manevi önderlerinden olan Muhammed Raşid Erol Hazretleri’nin vefatını üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen sevenlerinin gönlündeki sıcaklığını koruyor. Yetiştirdiği yüzbinlerce talebeyle İslam dininin emir ve yasaklarının geniş kitlelerce duyulmasını sağlayan Raşid Erol Hoca, bu uğurda türlü çilelere katlandı. Gün geldi suikastlara maruz kaldı, gün oldu sürgün edildi. Hakk’ın rızasından bir tek gün ayrılamayan Muhammed Raşid Erol, Adıyaman’ın Menzil köyünü bir irşad cennetine çevirdi. Yetiştirdiği yüzbinlerce talebeyle Türkiye’nin ilim hayatına da önemli katkılarda bulunan Muhammed Raşid Erol Hazretleri hayatının son anlarına kadar talebe yetiştirmekten ve Hakk’ı zikretmekten vazgeçmemiştir.

Hakikatten vazgeçmedi

23 Mart 1930’da Siirt Baykan’a bağlı Siyanüs Köyü’nde doğan Raşid Erol Hazretleri hem çocukluğu hem de yetişkinliği boyunca sürekli göç etti. 21 sene boyunca milleti irşad yolunda yaşamadığı çile kalmayan Raşid Erol Hazretleri, ziyaretçisi çok olmasından ötürü Adıyaman Kâhta’ya bağlı Menzil köyünden sürgün edildi. Adıyaman, Adana ve daha sonra 1983 yılında Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine göçmek zorunda kalan Erol Hazretleri adanın havasının sıhhatini etkilemesi sonucu 1985’te Ankara’ya nakledildi. Burada da 16 ay gözetim altında tutulduktan sonra tekrar Menzil’e dönmüştür. Raşid Erol Hazretleri, bir cuma günü, Cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuştu.