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Muhammed Mursi'nin şehid edilmesiyle ilgili soruşturma talebi

Mısır'da çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehid edilmesiyle ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:00
Muhammed Mursi'nin şehid edilmesiyle ilgili soruşturma talebi

Mısır'da çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili  soruşturma açılmasını talep etti.

Mısır İnsan Hakları Cephesi (EFHR), Mısır İnsan Hakları Forumu (EHRF), Adalet Komitesi, Özgürlük Girişimi, Kahire İnsan Hakları Araştırma Merkezi, "En-Nedim" Şiddet Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi, "Adale" Hak ve Özgürlükler Merkezi, Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu (ECFR), "Biladi" Hak ve Özgürlükler Merkezi ile Düşünce ve İfade Hürriyeti Kurumu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Darbeci yönetime seslendiler

"Mursi son olmayacak: Hapishanelerdeki tıbbi ihmal" başlığıyla yayımlanan açıklamada, Mısır yönetimine, Mursi'nin vefat nedeninin araştırılması için BM'li uzmanlardan oluşan ekibe soruşturma izni vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Mursi'nin tıbbi ihmal sonucu mahkeme salonunda vefat etmesinin, hapishanelerdeki "siyasi hasımlardan" intikam alma eğilimini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır hapishanelerinin ve mahkumların durumunu incelemesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne, hapishaneleri ziyaret etmesi için de Mısır ve uluslararası örgütlere izin verilmesi istendi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:00
  1. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  2. Uluslararası Kızılhaç Örgütü
  3. Mısır

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