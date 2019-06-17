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Muhammed Mursi’nin şehadetinde derin şüphe

2013 yılında darbeci general Abdulfettah El Sisi tarafından devrilen Mısır’ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda vefat etmesi birçok derin şüpheleri beraberinde getirdi. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Ortadoğu uzmanları, darbeci rejim tarafından yargılanan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin zehirlenerek öldürülmüş olma ihtimaline dikkat çektiler.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:05
Muhammed Mursi’nin şehadetinde derin şüphe

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Askeri darbe tarafından görevden uzaklaştırılıp tutuklanarak hapse atılan Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, bugün yapılan mahkeme duruşmasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ortadoğu uzmanı yorumcular, Mursi’nin ölümünün şüpheli bir ölüm olduğuna dikkat çekerek, Sisi cuntası tarafından şehit edilmiş olabileceğine işaret ettiler.

Sisi cuntası için büyük tehditti

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Ortadoğu Uzmanı Gazeteci İsmail Yaşa, Muhammed Mursinin vefatında derin şüpheler bulunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Mursi gerçekten herhangi bir hastalıktan dolayı mı öldü yoksa öldürüldü mü net değil. Resmi açıklama öldü diyor ama detaylı bir otopsi yapılmadan bu açıklama kimseyi tatmin etmeyecektir. Sisi cuntası da zaten objektif bir otopsiye izin vermeyecektir. Mursi zindanda da olsa darbeci Sisi rejimi için halen en büyük tehditti. Mursi’nin hayatta olması, Mısır halkında ‘bir gün cezaevinden çıkacak ve geri dönecek’ ümitlerini besliyordu. Sağlıksız cezaevi koşullarından ötürü normal bir şekilde ölmüş de olabilir ama Sisi cuntası halktaki bu ümitleri tamamen bitirmek için Mursi’yi şehit etmiş olabilir. Bu ihtimal güçlü bir ihtimaldir.”

Mısır’da bir ayaklanma olur mu?

Mursi’nin ölümü üzerine Mısır’da bir halk ayaklanması olup olmayacağına ilişkin sorumuza İsmail Yaşa şu cevabı verdi:

Şu an için Mısır’da yeni bir ayaklanma beklenmiyor. Mısır’ın şartları biraz farklı. Orada Müslüman çoğunluğun yanında gayrı müslim ve rejim destekçisi gruplar da var. Bu gruplar azınlıkta ama ordunun gücüyle birleşince bir şey ifade ediyor. Askeri cunta yüzde 30 bir desteğe bile sahip olsa silah gücü cuntada olduğu için devrilmesi zor. Dış destek olmadan zor. Zaten dışarıdan desteklenen de Sisi cuntası. Müslüman Kardeşler yöneticilerinin çoğu zaten ya hapiste ya da sürgün. Müslüman Kardeşler özünde zaten barışçıl bir hareket. Eğer bir isyan olursa bu da ancak ekonomik sıkıntılar ve kötü yönetimden kaynaklanabilir ki kısa vadede böyle bir ihtimal gözükmüyor.

Şehadet Müslüman Kardeşler hareketinin kaderi olmuştur

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Atıf Özbey ise Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Hakikaten derin bir üzüntü içindeyim. Allah şehadetini kabul buyursun. Mursi, bu yıl 7. Ramazan ayını da hapiste geçirdi. Mısır halkının temiz oylarıyla seçilmiş olan meşru Cumhurbaşkanı idi. 15 Temmuz’da Türkiye’de yapmak istedikleri gibi alçak bir darbeyle Mısır’ın meşru yönetimini devirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Muhammed Mursi Allah indinde şehit olmuştur İnşallah. Mısır Müslüman Kardeşler hareketinin sürecinde şehadet adeta bir kader olmuştur. Hareketin ilk kurucusu Hasan El Benna ve akabinde gelen onlarca yönetici Mısır zalimleri tarafından şehit edilmiştir. En son 1 yıl önce Muhammed Mehdi Akif bu hareketin genel başkanlarından birisiydi ki o da zindanda şehit edilmiştir. Eğer bugün Mısır’da demokratik ve şeffaf bir seçim yapılırsa hiç şüphe yoktur ki Müslüman Kardeşler hareketi ezici bir çoğunlukla yönetime gelecektir. Allah’tan temennimiz; Muhammed Mursi’ye nasip olan bu şehadetin hepimize nasip olmasıdır. Yaşasın cehennem Firavun ve onun takipçilerine.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:05
  1. Atıf Özbey
  2. Muhammed Mursi
  3. İsmail Yaşa
  4. Mursi

YORUM YAZ

  • erkan arazerkan araz4 dk önce
    İnnalillah ve inna ileyhi raci'unŞehadetin Mübarek olsun büyük lider...Şahidiz, sen direndin, boyun eğmedin...Liderin Şehit Hasan el-Benna gibi izzeti kuşanarak gittin...Kalbimiz mahzun yüreğimiz buruk bugün...Allahtan büyük bir güç ve kuvvet sahibi kimse yoktur.Şehadeti zalimlerin sonu inananların zaferinin müjdesi olsun.Allah firavunları kahretsin.

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