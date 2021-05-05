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Dünya Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz
Dünya

Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz

Kudüs'te Filistinlileri evlerinden haksız yere tahliye eden İsrail'e, uzun süredir ortada bulunmayan bir isimden uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:47:00 -
Muhammed Deyf'ten İsrail'e tarihi uyarı: Bedel ödersiniz

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deyf bir açıklama yayınladı.

Kudüs'te uzun süredir devam eden olaylara ilişkin sözlü açıklamasında Deyf, İsrail'i tehdit etti.

İsrail bir süredir Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlileri evlerinden tahliye ederek bölgeye Yahudileri yerleştirmeye çalışıyordu.

"İsrail ağır bedel öder"

Nadiren açıklama yayınlayan Deyf, dün sosyal medya üzerinden yayınlanana ifadelerinde, Şeyh Cerrah'ta İsrail'e karşı mücadele eden Filistinlileri selamladı.

Kassam lideri Deyf, bölgeyi oldukça yakından takip ettiklerini belirterek, eğer tahliyeler gerçekleştirilirse İsrail'in ağır bedel ödeyeceğini ifade etti. Deyf, bunun son uyarıları olduğunun altını çizdi.

1965 yılında Han Yunus'ta doğan Deyf, tam adıyla Muhammed Diyab İbrahim el Mısri, Ebu Halid künyesiyle de tanınıyor.

Deyf, Kassam Tugayları'nın kurucuları arasında yer alıyor. 1990'lı yıllardan bu yana Hamas içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren Deyf, 2002 yılında Kassam'ın bir önceki komutanı Salah Şahade'nin İsrail tarafından öldürülmesi sonrası Kassam'ın liderliğine gelmişti.

Kendisi de birçok kez İsrail'in suikast girişimine uğrayan Deyf, 2014 yılında Gazze Şeridi'ndeki evine İsrail'in düzenlediği hava saldırısında eşini, 3 yaşındaki kızını ve 7 aylık oğlunu kaybetmişti.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Yaser

Hiç görmedik bedel ödediklerini yeter yaptığınız blöfler.
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