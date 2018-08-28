Muhammed Binici'den 'Sesler' yazısı

İşte Bilişim ve Sosyal Medya Uzmanı Muhammed Binici'nin yazısı;

Sesler

Ses, İnsan olmanın diğer canlılardan farklılığın bir sembolü olarak yıllarca kullanıldı. Âdemoğlu konuştu.. anlaştı.. İnsan vakit geldi düşünce gücüyle yeteneklerini birleştirdi. Seslerden kendine değişik kavramlar ve olgular yarattı. Düşünme ve konuşma yeteneğiyle diğer canlılardan üstün olduğunu düşündü.. düşündürüldü.. Ya da Allah gönderdiği elçilerle insana bilmediklerinin arasına nasıl konuşması gerektiğini ekledi.. insana öğretti. Allah insanı yaratıp meleklere secde edin dediğinde.. İblis hariç tüm melekler secde etti. Şeytan Yaratıcının verdiği emre itaat etmedi. Allah’a (C.C) döndü.. ve Ben topraktan üstünüm diyerek hem insana hem de her şeyin sahibine pervasızca savaş açıyordu. Dünya döndükçe kıyamete kadar devam edecek bir savaş başlıyordu

. İyi ile kötünün doğru ile yanlışın kısaca Hak ile Batılın savaşı.

İşte o günden sonra Şeytan Âdemoğlunun kulağına fısıldayarak, kalbine vesvese vermeye başladı.

“Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah’ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır”.

(Mücadele Suresi, 19)

Peki.. duyu organlarımız kâinatta ki seslerin hepsini duyabiliyor mu?

Bilim şimdilerde ses kavramının ne kadarına hâkim?

Elimizdeki teknolojilerle evrendeki seslerin tamamını duyabiliyor muyuz?

İnsan Kâinatta ki tüm sesleri duysaydı ne olurdu?

Bu soruların cevaplarını vermeye kendi beynimizden başlayalım isterseniz..

İnsan beyninin faaliyetlere göre frekansları vardır. 17 ila 30 frekans arası deneyimlenmiş kavga yaratan bir frekanstır.

60 frekanstan sonra stres oluşur. Bizi delirtecek dereceye getirir.

16’dan sonrası ise doping ve tehlike demektir. Dünya rezonansı 13 tür. Diğerleri ise farklı boyutlara yönelik uyarı yapar.

13 üzerindeki rezonanslar doping verir.

13 altındaki rezonanslar ise yavaş yavaş zihinselliğe doğru dinginliğe indirir.

Beta frekansı:

Yüksek konsantrasyon için uygulanır. Beta durumunda iken 15 frekansta bir kitabı

okursanız kitabı daha kolay ve çabuk anlamanızı sağlıyor. Nefes egzersizleriyle yaptığımız konsantrasyondan çok daha fazla etkili şekilde beyin duruma uyumlanıyor. Beta parlak fikir durumu, aklı keskin hale getirir ve odaklanma da tutar. Beyin kolayca, düzenleme bilgisini çözümleyebilir, öğrendiğiniz okuduğunuz şeyler de zorlanmadan algılar ve bağlantılarını çözersiniz ve yeni fikirler ve çözümler oluşturursunuz. Beta durumu, sınav hazırlığı için çok yararlıdır, Başka aktivitelerde de veya konuşma ve iletişim konusunda özgüven sağlar doğru ve etkili iletişim yeteneği kazandırır. Konsantrasyon için en yüksek düzeyde ve uyarılık sağlar.

Alpha frekansı;

Uyanık halde relax olabilmek için kullanılır, sadece gevşemeyi sağlar, rahatlatıp dinlendirir. Alfa parlak fikirleri, Beta durumunun hızına göre nazik bir şekilde kazandırır. Beta gibi hızlı şekilde kazandır

maz. Bu durumu dinlenerek, iyiliği ve yaratıcı enerjinin olumlu yanıyla uygulanması duyusunun akışını yüreklendirir. Alfa parlak fikir durumunu ortaya koyar, problemlere çözüm yolu bulmak için düşünebilme adına idealdır. Görsel ögeler/imgeler eşliğinde de yaratıcılığımıza bir ağ geçidi oluşturur.

Bundan sonra anlatacağım frekanslara lütfen dikkat!..

Bu frekansları kim nerede ve nasıl kullanmıştır. Amacına uygun kullanılm

adığında sebepleri çok ağır olabilir. Günümüzde var olan örnekler ile siz de ilişki kurabilirsiniz. Şeytan’ın dahi tatile çıkaran İblis’in askerleri bu yolla hangi beyinleri uyuşturmuş ve kendi amaçlarına hizmet ettirmiştir. Kim bilir?

Theta frekansı:

Rüyalı uyku etkisi yarattığı gibi uykularınızı da düzenler ve rüyalı uykular yaşamanıza da vesile olur. Rüyalarınızı hatırlamanızı sağlar ve böylece bilinçaltından rüyalar ile gelen mesajlarınızı ve uyarılarınızı bilirsiniz. Uyku düzenleme tedavilerinde de kullanılır. Theta frekansı daha yavaş parlak fikir durumu sağlar. Hafif uykuda rüya gördüğümüz zaman gibidir. O çoğunlukla uygulayanlar tarafından rüyalı bir uykudan uyanıldığındaki gibi gibi tarif edilir. Theta belli bir düzen ile sıklıkla uygulandığında, geçmiş zamana dair uzun-unutulmuş belleklere ulaşmayı her zerrede stresten ferahlamayı ve bellekleri geri çağırmayı sağlar. Bu “alacakaranlık” durum una doğru arınmak ve hafızayı yenilemek tazelemek, hatırlamak adına öğrenmeyi geliştirir, hipnoz halidir yani.. ve daha az uyku uyumak gerektiği zamanlarda ihtiyaç olan dinlenmeyi uyanıkken de sağlamak için kullanılır. Psikolojik açıdan geliştirilmiş kapsamlı bir şekilde sağlıkta kalmayı dengelenmeyi sağlar, derin meditasyona sebep olabilir.

Delta frekansı:

Rem uykusu için yani astral seyahatlerinin farkında olmak isteyenler için kullanılabildiği gibi. Bu frekansla bilinçli halde astral yolculuğa çıkabilmeyi sağlarsınız. Delta parlak fikirleri, en yavaş sağlayandır, genellikle derin uykuyu yaşatır. 1 frekansı ölüme en yakın hal, en derin uyku hali ve meditasyon

halidir 0 noktası ise ölümdür.. Insan Büyüme Hormon’unun yayımı tarafından refakat edilir yani sağlık için yararlı olan insan büyüme hormonunun açığa çıkmasına yardımcı olur. Sık aralıklarla programlar hazırlanıp iyileştirmek amaçlı derin bilince inmek için de kullanılır. Delta durumunun uyanıkken kazandırdığı bir diğer şey aynı zamanda şuursuz beyin faaliyetine bilinçli aklın akması için teşvik edici erişim fırsatı sağlar.

“Cinlerden ve insanlardan; insanların kalpl

erine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

NAS SURESİ

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çökt

üğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

FELAK SURESİ

Devam edecek…

Selam ve Dua ile.. Allah’a emanet olun…