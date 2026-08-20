  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran ABD'ye iki seçenek bıraktı: İkisinin de sonu ağır! Hamas'tan İsrail'in alçak saldırılarına sert tepki: Katil Netanyahu müzakereyi sabote ediyor ‘Her gece 30-40 Filistinliyi ortadan kaldırmalıyız’ demişti! Hayret! Almanya Başbakanı Yahudi teröristi kınadı NATO'dan flaş açıklama: Savunmaya hazırız Batı Yaka’da yeni gasp: İşgalci İsrail 1152 dönüme el koyuyor Trump’ın İran siyasetine ‘petrol’ freni: Hürmüz gerilimi sandığı tehdit ediyor İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret Yahudi teröristler ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor! Gazze'de karakola İHA ile saldırı: 9 ölü YKS’ye damga vuran İHL’liler önemli okullara yerleşti! Sosyal bilim liseleri yerleştirmede zirvede Yeni Parti Milletvekilinin bıçaklanma olayında yeni gelişme! Tutuklandılar
Spor Galatasaray golcünün kralını alıyor!
Spor

Galatasaray golcünün kralını alıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray golcünün kralını alıyor!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Richarlison ve Stuttgart’ın golcüsü Ermedin Demirovic için eş zamanlı bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yönetimin dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Richarlison ve Stuttgart’ın golcüsü Ermedin Demirovic için eş zamanlı bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Yönetim, Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Richarlison ile Stuttgart’ın golcüsü Ermedin Demirovic için eş zamanlı girişimlerde bulunuyor. Richarlison’un kadrosunu yenileyen Tottenham’daki artan forvet rekabeti nedeniyle Galatasaray’ın ilgisine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

 

KİRALIK DEĞİL TAPUSUNA TALİP

SARI-KIRMIZILILAR, oyuncunun mali şartlarını araştırmaya başladı. Galatasaray ayrıca Demirovic için Stuttgart’a resmi teklif yaptı. Yönetim, Bosna-Hersekli santrforu kiralık değil, bonservisiyle almak istiyor. Süreç olumlu ilerliyor. Cimbom, transfer dönemi kapanmadan iki isimden en az birini kadroya katmayı hedefliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23