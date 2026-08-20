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Yerel Baba kız İmralı Adası'na kadar sürüklendi!
Yerel

Baba kız İmralı Adası'na kadar sürüklendi!

Yeniakit Publisher
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Baba kız İmralı Adası'na kadar sürüklendi!

Yalova’nın Armutlu ilçesinde SUP board ile denize açılan 57 yaşındaki Mustafa Y. ve 11 yaşındaki kızı Ela Y., dalgaların etkisiyle sürüklendi. Yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından baba-kız, İmralı Adası açıklarında bulunarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde SUP board ile denize açılan 57 yaşındaki Mustafa Y. ve 11 yaşındaki kızı Ela Y., dalgaların etkisiyle sürüklendi. Yaklaşık 5 saatlik arama çalışmasının ardından baba-kız, İmralı Adası açıklarında bulunarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Armutlu ilçesinde dün, Mustafa Y. ile kızı Ela Y., SUP board olarak bilinen kürek sörfü tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenen baba ile kızını göremeyen yakınları, durumu Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Bursa Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucu baba ile kızı, Bursa'da, Karacabey ilçesi açıklarındaki İmralı Adası yakınlarında tutundukları SUP borad tahtasında dalgalara direnirken bulundu.

Sahil Güvenlik botunda görevli dalış timi, 5 saat süren arama çalışmalarının ardından Mustafa Y. ile Ela Y.’yi kurtarıp bota aldı.
Cep telefonu ile görüntülenen olay sonrası hastaneye kaldırılan Mustafa ve Ela Y. kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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