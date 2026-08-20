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Spor Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor!
Spor

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor!

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Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor!

Fenerbahçe, Lyon’u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması halinde, 2024’te 30 milyon euroya Brighton’a sattığı eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Fenerbahçe, Lyon’u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalması halinde, 2024’te 30 milyon euroya Brighton’a sattığı eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Fransa'da oynanacak rövanşta rakibini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Bir yandan rövanşa hazırlanan Fenerbahçe, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Romelu Lukaku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, farklı bölgeler için de temaslarına devam ediyor.

 

FERDİ KADIOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi durumunda transferde dikkat çeken bir hamle yapacağını öne sürdü. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde sol bek için eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'dan geri almak istiyor.

 

30 MİLYON EUROYA AYRILMIŞTI

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplam 204 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu maçlarda 18 gol ve 22 asistlik katkı sağladı. Ferdi, 2024 yılında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

 

BRIGHTON'DA 42 MAÇA ÇIKTI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev aldı. Toplam 3 bin 515 dakika sahada kalan Ferdi, Chelsea karşısında 1 gol kaydetti ve sezonu 7 sarı kartla tamamladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.

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