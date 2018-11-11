Muhammed bin Zayid, Kral Selman ile görüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk kez Suudi Arabistan'a gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Bin Zayid, Kral Selman tarafından El-Uca Sarayı'nda kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bin Zayid ile Selman bin Abdulaziz'in iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre ise yetkililer, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Bin Zayid görüşmede, BAE'nin her zaman Suudi Arabistan'la aynı safta yer alacağını ifade etti.

Bağımsız soruştuma yapılması çağrısında bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere bazı ülke liderleri ile insan hakları örgütleri, 2 Ekim tarihinde evlilik belgeleri için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti için bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan yönetimi, olayın ardından ilk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluktan ayrıldığını iddia etse de 18 gün sonra "konsoloslukta çıkan kavgada" öldürüldüğünü belirtmişti.