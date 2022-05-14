Muhammed bin Zayid Al Nahyan kimdir? BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid kaç yaşında?

Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan, 11 Mart 1961, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde doğdu. Abu Dabi emirliğinin veliaht prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı görevini yürüttü.

Kasım 2004'te Abu Dabi prensi ve emirlik velihatı olarak atanan Muhammed bin Zâyid el-Nehyan, Ocak 2005'te de Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı unvanını aldı. Yine Ocak 2005'te rütbesi generalliğe yükseltildi. Aynı zamanda Abu Dabi İdari Konseyi'nin de başı olan Muhammed bin Zâyid bin Sultan el-Nehyan, bu görevi ile Abu Dabi'nin gelişmesi ve planlanmasından sorumludur.

Devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, 14 Mayıs 2022 tarihinde Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi. Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan'ın oğludur.

Zayid bin Sultan en-Nehyan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kurucusu ve 1971-2004 yılları arasında devlet başkanıdır. Zaid, 1922-1926 yılları arasında Abu Dabi hükümdarı olan Şeyh Sultan bin Zaid bin Halife el-Nehyan'ın en genç oğludur.