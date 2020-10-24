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Dünya Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"
Dünya

Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İsrail ile normalleşme kararı almasına ilişkin, "Normalleşme adımlarına katılamam. Bu İran, ve halkımın elinde öldürülmeme yol açar" dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 07:03:00 -
Muhammed bin Selman'la ilgili dünyanın konuştuğu iddia! "Bunu yaparsam halkım beni öldürür"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gönlünün İsrail'le "normalleşme" eğiliminde olduğu ancak bölgesel ve daha çok halkının tepkisinden çekindiği için adım atmadığı ortaya çıktı. İsrail gazetesi Haaretz, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın, Riyad'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'dekine benzer bir adım atması ve ilişkilerini normalleştirmesi durumunda, İran ve Suudi halkının onu öldüreceğinden korktuğunu iddia etti. Gazete, Muhammed bin Selman'ın İsrailli-Amerikalı milyarder Haim Saban ile yaptığı görüşmede bu konuyu dile getirdiğini söyledi.

ABD'deki Demokrat Parti'nin en büyük bağışçılardan biri olan Saban'ın, Florida'da ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden ve yardımcı adayı Kamala Harris için düzenlenen bir internet ortamındaki seçim kampanyası sırasında bu toplantının içeriğinin bir kısmını açıkladığı belirtildi. Haaretz'e göre Saban, Suudi Veliaht Prensin kendisine Bahreyn ve BAE'deki komşularına İsrail ile ilişkileri normalleştirmede katılamayacağını, eğer yaparsa "İran, Katar ve halkımın (Suudi halkının) elinde öldürülmesine" yol açacağını söylediği iddia edildi. Muhammed bin Selman'ın İsrail'le ilişkiyi "normalleştirme" yolunda bir diğer çekincesinin ise babası Kral Salman bin Abdülaziz'in 2002'de Riyad tarafından başlatılan Arap Barış Girişimi'ne dayalı kapsamlı bir Arap-İsrail barışını sağlamaya kararlı olması olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için istediği 335 milyon dolar tazminatı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ödediği iddia edildi.

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