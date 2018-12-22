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Muhammed bin Selman ile idamlar zirve yaptı

İnsan Hakları Örgütü Reprieve, Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olduğu günden bu yana ülkede idam cezalarının yüzde 100'e yakın arttığını açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan zindanlarında, 54 muhalif ismin daha idam edilmeyi beklediği öğrenildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 10:18
Muhammed bin Selman ile idamlar zirve yaptı

İnsanla Hakları Örgütü Reprieve’in Suudi Arabistan’la ilgili raporunda, ülkede Veliaht Prens Muhammed bin Selman iktidarındaki ilk 8 ayda idamların neredeyse yüzde 100 arttığı bildirildi. Buna göre bin Selman'ın iktidara geldiği Haziran 2017'den Mart 2018 tarihine kadar, önceki 8 ayda 67 olan idam sayısı 133’e yükseldi.

2014'ten beri idam sayısı 700'e yaklaştı

Rapora göre 2018’de toplam idamların sayısı 147 olurken, 2014’ten beri Suudi Arabistan’ın idam ettiği kişi sayısı 700’e yaklaştı. Suudi Arabistan’da idam edilenlerin yüzde 49’unu yabancı uyruklular oluşturdu.

Uyuşturucu nedeniyle 246 idam

İdam gerekçelerinin yüzde 39’unu uyuşturucu bağlantılı suçlar oluştururken, bu nedenle 2014’ten bugüne idam kararı infaz sayısı da 246’ya ulaştı.

İdam etti, bilgi vermedi

Rapora göre bu yıl gerçekleşen idamlar arasında, kendisine tecavüze yeltenen Suudi patronunu öldüren Endonezyalı genç kız Tuti Tursilawati de yer aldı. Ekim ayında idam edilen Tursilawati’nin durumu hakkında ailesine de Endonezya hükümetine de bilgi vermeyen Suudi Arabistan’ın bu tutumunun, ülkenin uluslararası normlarını hiç saymasının örneği olarak gösterildi.

54 muhalif idam bekliyor

Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle dünya gündemine geldiği hatırlatılan raporda, ülkede rejime muhalefet gerekçesiyle tutuklu bulunan en az 54 kişinin de idamı beklediğine işaret edildi.

"Kaşıkçı cinayeti, yöneticilerin vahşetini ortaya koydu"

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Reprieve Direktörü Maya Foa, “Veliaht Prensin reform vaatlerine rağmen ülkesinde uyuşturucuya bağlı idamlar alarm verici düzeyde yüksek.” ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi rejiminin yöneticilerinin vahşetini ortaya koydu.” diyen Foa, dünyanın Suudi Arabistan’dan siyasi tutukluların ve zayıf göçmen işçilerin idamı konusunda da hesap sorması gerektiğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:18
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