Muhammed Ali’nin tabutunu taşıyan tek Türk oydu! “Allah’tan zenginlik istedim, bana İslam’ı verdi.”
AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Efsane boksörün cenazesine gitmiş ve Muhammed Ali’nin tabutunu taşıyan tek Türk olmuştu. Turan bir televizyon kanalında Muhammed Ali’yi ölüm yıldönümünde yad etti.
AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan, Muhammed Ali’nin ölüm yıldönümünde efsane boksörün hayatını anlatarak;
“Efsane boksör, ringlerin bilge kişisi, ‘haksızlığa, zulme atılan yumruk’ Muhammed Ali’yi vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum.” Diyerek Muhammed Ali’nin bir sözünü hatırlattı. “Allah’tan zenginlik istedim, bana İslam’ı verdi.”
Hasan Turan, Muhammed Ali’nin zulme başkaldıran bir kişilik olduğunu hatırlatarak onun yaşamından kesitler sundu. Konuşmanın tamamı bu videoda…