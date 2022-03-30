Muhalifleri çatır çatır çatlatacak fotoğraf

Bütün dünyanın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizini çözmek için gösterdiği çabayı takdirle karşıladığına işaret eden Hikmet Genç, Kemal Kılıçdaroğlu ve müzmin muhaliflerin ise hasetlerinden çatır çatır çatladığını belirtti. Genç, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"3. dünya savaşı senaryoları konuşulurken, enerji krizi, gıda krizi tartışılırken tüm dünyanın gözü İstanbul'a çevriliyor...

Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe Ofisi'nde toplanıyor. Müzakerenin başlama konuşmasını Erdoğan yapıyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlanıyor...

Rusya Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getiren Türkiye, barış için çaba sarf ediyor.

Neredeyse tüm dünya Türkiye'nin bu girişimlerini takdirle karşılıyor...

AB basınında 'Erdoğan'dan müthiş diplomasi hamleleri' manşetleri yer alıyor...

"Yaparsa Erdoğan yapar" diyenler var...

Haklılar da. Barış görüşmeleri Türkiye'de yapılıyor. Her iki tarafın da kabul ettiği ve güvendiği ülke Türkiye. Rusya teşekkür ediyor, Ukrayna; 'Türkiye garantör olabilir' diyor...

Aslında bir tek ABD memnun değil. O da normal. Savaş çıksın diye onca uğraştılar!..

Bild de biraz rahatsız olmuşa benziyor... Siyaset bilimci Prof. Oberreuter, Alman Bild Gazetesi'ne konuşmuş. "Erdoğan kesinlikle bir barış meleği değil" demiş...

"Bizi kıskanıyorlar' deyince kızıyorsunuz. Barış meleği siz olsaydınız da Berlin'de toplasaydınız müzakere heyetini Oberreuter hocam!?..

Ha bi'de Kılıçdaroğlu var rahatsız olan.

Ne diyordu bizimki;

"Türkiye, büyük bir itibar kaybına uğradı. Eskiden 'Türkiye' deyince, devletler şöyle bir dururlardı. Bakalım 'ne diyecek' diye. Şimdi 'Türkiye' deyince, sırtlarını dönüyorlar..."

Hadi o Alman. Arabulucu olarak Erdoğan'ın gücünü kabul ediyor, lakin "Erdoğan bir barış meleği değil" diyerek kıskandığını da saklayamıyor...

Bizimki, Prof. Oberreuter'den de beter!..

Hasedinden çatlamış...

Ne dediğini bilmiyor!.."