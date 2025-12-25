  • İSTANBUL
Muhalif Murat Ağırel Sadettin Saran'a Siper Oldu! 'Sigara Bile İçmez'

Yıllardır "dürüstlük" ve "cesur gazetecilik" maskesi altında kamuoyuna nizam vermeye kalkan, ancak her fırsatta karanlık odakların borazanlığını yapan fondaş medya, bir kez daha suçüstü yakalandı. Sözde "muhalif" gazeteci Murat Ağırel’in, hakkındaki uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Sadettin Saran’ı aklama çabaları, Adli Tıp raporunun tokat gibi inen gerçeğiyle yerle bir oldu.

Yıllardır "dürüstlük" ve "cesur gazetecilik" maskesi altında kamuoyuna nizam vermeye kalkan, ancak her fırsatta karanlık odakların borazanlığını yapan fondaş medya, bir kez daha suçüstü yakalandı. Sözde "muhalif" gazeteci Murat Ağırel’in, hakkındaki uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Sadettin Saran’ı aklama çabaları, Adli Tıp raporunun tokat gibi inen gerçeğiyle yerle bir oldu.

Maskeler Düştü, Hakikat Ortaya Çıktı

Hatırlanacağı üzere Ağırel, uyuşturucu soruşturması kapsamında adı geçen Saran için adeta bir halkla ilişkiler (PR) ajansı gibi çalışmış; "Sadettin Saran bırakın uyuşturucuyu, sigara bile kullanmaz. Sadece organik yağ yakıcı kullanıyor" diyerek kamuoyunu manipüle etmeye yeltenmişti. Ancak hakikat, fondaş kalemin yazdığı masallara sığmadı.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen son rapor, kirli iş birliğini deşifre etti. Yapılan detaylı incelemelerde, Sadettin Saran’ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri pozitif çıktı. Ağırel’in "organik yağ yakıcı" dediği maddelerin, aslında zehir tacirlerinin tezgahındaki en ağır uyuşturuculardan biri olduğu tescillendi.

Gazetecilik mi, Tetikçilik mi?

Sormak lazım: Bir gazeteci, hakkında yargı süreci devam eden bir isim için neden bu kadar hevesle "kefil" olur? "Sigara bile içmez" diyerek uyuşturucu gerçeğini örtbas etmeye çalışmak, hangi gazetecilik etiğine sığar?

