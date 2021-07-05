Muhalif medya AK Parti ile CHP arasındaki oy oranı farkını 2 puana kadar düşürdü! O zaman size CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı ile cevap verelim

Muhalif medya AK Parti’nin oyları üzerinden yürüttüğü spekülasyonu sürdürüyor.

'Pes' dedirten oranlar

Son olarak Kemalist Cumhuriyet gazetesi “Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin son seçim anketi sonuçları” diye duyurduğu ankette AK Parti ile CHP arasındaki oy oranı farkını 2 puana indirdi.

Görenlerin ‘pes’ dediği gerçeklikten uzak ankette “Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna, katılımcıların yüzde 29,3’ü “AK Parti”, yüzde 27’si “CHP”, yüzde 12,6’sı “İYİ Parti”, yüzde 11,6’sı “HDP”, yüzde 6,5’i “MHP”, yüzde 2,9’u “DEVA Partisi”, yüzde 1,2’si “Gelecek Partisi” ve yüzde 0,2’si “Saadet Partisi” yanıtı verdi.

Bayrakçı rezil etmişti

Rakamların gerçeği yansıtmadığı anket akıllara CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı’nın bir canlı yayında sarfettiği sözleri akıllara getirdi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP'yi sert bir dille eleştirdiği canlı yayında, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmenin bir anlamı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye denmeyen kalmadı. Gazetecisinden muhalefet liderine kadar. Daha anlamadınız mı hala, Tayyip ERdoğan'ı sabahtan akşama, çift günlerde Erdoğan'ı, tek günlerde AK Parti'yi eleştirerek vardığınız yer bu işte. Daha bunu anlamadılar. Ben buraya çıkayım, 4 saat boyunca Erdoğan'ı eleştireyim, bunu bekliyorlar. Yüz binlerce insan bunu bekliyor. Anlamadınız mı oğlum, anlamadınız mı? 19 yıldır bunu yapıyorsunuz, nereye vardınız? Efendim, son seçimde İstanbul'u, Ankara'yı aldık... Ya sen ne diyorsun? Türkiye genelinde adamların oyları yine yüzde 52. Türkiye genelinde iktidarın oyu son seçimde yine yüzde 52."