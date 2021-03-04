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Dünya Muhalif lider gözaltına alındı, Senegal karıştı
Dünya

Muhalif lider gözaltına alındı, Senegal karıştı

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF'in lideri Ousmane Sonko'nun "toplum düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki olarak düzenlenen eylemlerde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:44:00 -
Muhalif lider gözaltına alındı, Senegal karıştı

Senegal'de muhalefet partisi PASTEF'in lideri Ousmane Sonko'nun "toplum düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmasına tepki olarak düzenlenen eylemlerde 1 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyinde yer alan Bignona kentinde, Sonko'nun gözaltına alınmasına karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılanlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle yaşamını yitirdi.

Başkent Dakar ve çevresinde de Sonko destekçileri polisle çatıştı. Özellikle Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde öğrenciler polise taş atarken, polis de öğrencilere ses bombası ve biber gazıyla karşılık verdi.

Polisle öğrenciler arasındaki gerginlik gün boyu sürdü.

Sonko destekçileri ve muhalif sivil toplum örgütleri, Dakar ve çevresinde yarın da Sonko'ya destek gösterisi düzenleyecek.

Sonko'nun sorgusu devam ediyor

Geçen hafta meclis oturumunda milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, dün Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Fransız marketler zinciri Auchan'ın da 7 mağazası göstericiler tarafından yağmalanmıştı.

Hala sorgusu süren Sonko'nun susma hakkını kullandığı ve sorulara yanıt vermediği öğrenildi.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den beri milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.

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