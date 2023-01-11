Muhalif anketçiden şok tespit! Altılı masa muhalefeti dibe çekiyor

2023 yılına girilmesiyle birlikte bu yıl mayıs ayında yapılması öngörülen seçimlere artık kısa bir süre kaldı. Seçime birkaç ay kala muhalefetin cumhurbaşkanı adayı hala belirlenememişken, Muhalefete yakınlığıyla bilinen MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Özer Sencar'dan altılı masaya ilişkin dikkat çeken tespitler geldi.

"ALTILI MASA MUHALEFETİ DİBE ÇEKİYOR"

Altılı masanın dizayn ve amacının 'Erdoğan'ı seçimde yenmek' üzerine oturtulmadığını ve aday odaklı çalışıldığını belirten Sencar, bu masanın tüm muhalefet partilerini dibe çektiğini söyledi. Sencar, özellikle Gelecek ve DEVA Partilerinin geçmişle hesaplaşma yapmadan partileştiğini ve bu nedenle bir yükseliş yakalayamadığını ifade ederek, kararsız seçmenin şu an için AK Parti'den başka bir partiye oy vermeyi düşünmediğini ekledi. Açıklamalarında bir partiye dikkat çeken Sencar, "Yeniden Refah Partisi şuanda Saadet Partisi'ni geçti." dedi.

CAN ATAKLI YERDEN YERE VURMUŞTU

Altılı masa ve CHP'ye, muhalif isimlerden gelen tepkiler Özer Sencar'la sınırlı değil. Muhalefetin yılmaz savunucu isimlerinden biri olan Can Ataklı da son dönemde yaptığı açıklamalarla CHP'yi yerden yere vuruyor. Ataklı, CHP'nin güven verici, samimi ve inandırıcı politika izlememesi nedeniyle oyunu bir türlü arttıramadığını belirterek, "CHP'nin içinde Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var." demişti.