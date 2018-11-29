Muhalefette paylaşım kavgası başladı!

İsmail Uğur Ankara

2019 Yerel seçimleri yaklaşırken, muhalefet partilerinin kurmaya çalıştığı ittifak kavgaya dönüşmeye başladı. Bir süredir kamuoyu Ak Parti ve MHP arasında kurulan ittifakla ilgili haberlere odaklanırken, sürpriz kulis bilgileri muhalefetten geldi. Yeni Akit’in haber kaynaklarından edindiği bilgiye göre; özellikle CHP ve İyi Parti arasında her an büyük bir kavga patlak verebilir.

“MHP Artıklarıyla İttifak Bize Kazandırmaz”

Diğer partilerle oluşturulacak seçim ittifakının tartışıldığı bir toplantıda CHP’nin üst düzey bir yöneticisinin ‘MHP’nin artıklarıyla yol yürümek bize kazandırmaz. Kendi tabanımızı da kaybediyoruz’ şeklindeki tepkisine bazı isimlerin de destek vermesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu endişelendirdi. İyi Parti ile ittifak yapılmasına karşı çıkan isimlerin, Ak Parti’nin en zayıf olduğu dönemde CHP’nin başka partilere ihtiyacı olmadığını, seçimlere tek başına girmesi halinde daha başarılı sonuçlar alabileceğini öne sürdükleri öğrenildi.

İttifakta Bülent Tezcan Ayrılığı

CHP içinde ittifak karşıtı isimlerin faaliyetlerinden endişe duyan Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti ile görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan'ı görevden alarak yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirmesi, yerel seçim tarihi yaklaştıkça ittifak görüşmelerinin CHP içinde de büyük bir kavgaya sebep olabileceği değerlendiriliyor. Muhalif bazı isimlerin, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde yaşanabilecek bir oy kaybından endişe ettiği için İyi Parti ve Saadet Partisiyle ittifak yapmak istediğini dillendirdikleri ve parti yönetimini de bu yönde etkilemeye çalıştıkları öğrenildi.

“CHP’nin Din Karşıtlığı Bize İYİ Gelmez”

İyi Parti ve Meral Akşener cephesinde ise ittifakla ilgili farklı bir tartışma yaşanıyor. Yeni Akit’in ulaştığı bilgilere göre; bazı parti yöneticilerinin “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine tek başımıza girsek daha başarılı olabilirdik. CHP’nin din karşıtı söylemleri bize oy veren tabanda ciddi rahatsızlığa yol açıyor. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurmak zorunda değiliz.” şeklinde ittifak karşıtı söylemlerde bulundukları, bu nedenle Genel Başkan Akşener’in de kafasının karışık olduğu ifade edildi.

“Akşener İstanbul’dan İki İlçe İstiyor”

Geçtiğimiz günlerde başlayan İyi Parti ve CHP arasındaki ittifak görüşmelerinde, önümüzdeki günlerde daha büyük görüş ayrılıklarının çıkacağı iddia ediliyor. Haber kaynaklarının aktardıklarına göre; Akşener İstanbul’dan en az 2 ilçe ve il büyükşehir belediyelerinden de 3 tanesini istiyor. CHP tarafı ise Akşener’in bu taleplerini ütopik ve ittifak ruhuna aykırı talepler olarak değerlendirdi. İttifak görüşmelerinin yeni başlamasına karşın her iki partiden de ittifak karşıtı sesler yükselirken, ittifak görüşmelerinin seçim öncesinde büyük bir kavgaya dönüşebileceği, bu kavganın da en çok CHP ve İyi Parti içindeki genel başkan muhaliflerinin işine yarayacağı ifade ediliyor.