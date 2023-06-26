Muhalefette çarşı çok fena karıştı! Bu gidişle kafasında bir huni, elinde bir direksiyon simidi; "düüt düüt..." diyerek…

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, seçim hezimetinin ardından çarşının iyice karıştığı muhalefetin son durumuna mercek tuttu. Meral Akşener’den girip Ekrem İmamoğlu’ndan çıkan Genç, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

“Biliyorduk söylemiştik "Bunlar seçimi kaybedince birbirlerinin gözünü oyacak" demiştik.

Sabah erken kalkan ötekine saplıyor...

Bir taraftan hepsi kazanmış gibi yapıyor. Diğer taraftan hezimetin faturasını birbirlerine kesiyorlar...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bye Kemal'e sözümüz yok. En kral duruş onda. Etrafındaki her şeyi değiştirdi. Ortada bir başarısızlık da yok zaten. Meydan okumaya devam ediyor. En az bi' 10 seçim daha böyle götürür.

Akşener'in de keyfi yerinde. O da koltuğu sağlama aldı. Zaten kaybeden o değil. Hepsi Bye Kemal yüzünden. Adaylıkta ısrar etmeyecekti. Saraçhane'de iş bitecekti.

CHP'ye göre ise en büyük suçlu İP... Akşener masadan kalkmasaydı bütün bunlar olmazdı. Koşu partnerleri (Ekrem ve Mansur) iyi koşmamışlardı!..

Ve Akşener bir kez daha isyan bayrağını çekti.

"CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi...

"14 gün içinde masa daha milliyetçi görünsün" diye en son eklemlenen Ümit Özdağ devreye girdi.

Özdağ'ın dediğine göre Bye Kemal 15 vekilini kiraya vermeye o kadar istekli değilmiş. Akşener'in; 'Basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım' demesi üzerine Bye Kemal kabul etmek zorunda hissetmiş.

Bildiğin şantaj bu yahu!..

Akşener'in "CHP'den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" lafı da martaval.

CHP'li 15 kiralık vekille ilgili olarak (seçimden önce), "Kendisine herhalde ölünceye kadar "şükran" duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bizdedir" diyordu.

Şükranlık pişmanlığa dönüşmüş öyle mi?..

Bir de dağılan masayı dağıtıyormuş gibi; "Bundan sonra size hayatta başarılar" diyor Akşener.

Yemezler. Kalktığı kumar masasına, noter masasına nasıl geri döndüğünü gördük!..

HDP/PKK ise rahatsız. Onlar da "Hay sizin yapacağınız işe!?.." diyor...

Biri de kafayı yemek üzere. 'Değişim, değişin, değiştirileyim..," deyip duruyor. Yapraklar alkışlamıyor ve o "Pepee" gibi çok üzülüyor.

Bu gidişle kafasında bir huni, elinde bir direksiyon simidi; "düüt düüt..." diyerek sokak sokak gezen "değişik" biri olur mu acaba?..

Önümüzdeki bölümler daha da heyecanlı olacak gibi...

Takipteyiz!..”