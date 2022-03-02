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Gündem Muhalefette adaylık bilmecesi çözülemiyor: Bu kez o isim gündeme getirildi!
Gündem

Muhalefette adaylık bilmecesi çözülemiyor: Bu kez o isim gündeme getirildi!

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanlığı adaylığı bilmecesi çözülemiyor. CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in ismi gündeme getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 12:46:00 - 2022-03-02 12:49:45
Muhalefette adaylık bilmecesi çözülemiyor: Bu kez o isim gündeme getirildi!

CHP, İP, Saadet, Gelecek, Demokrat ve DEVA partilerinin yaptıkları ortak toplantının ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bu kez Hikmet Çetin’in ismi gündeme getirildi. 

CHP’deki dedikoduların ardı arkası kesilmiyor

Çetin’in adının son zamanlarda sık anılması ve altı partinin açıklamasından sonra bir televizyon programına katılması, “Muhalefetin ortak adayı Hikmet Çetin mi olacak” sorularına neden oldu. 

CHP kurmayları, “partinin gönlünden geçen aday Kılıçdaroğlu olduğu” vurgusunu yaptı. Parti kurmayları şu yorumda bulundu: Kemal Bey’in adaylığı söz konusuyken parti içinden bir başka ismin adaylığı gündeme gelmez. Hikmet Bey partimizin eski genel başkanları, saygıdeğer isimleri arasında. Adaylığının söz konusu olması durumunda parti içinden buna itiraz gelmeyecektir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Çetin’in adaylığı parti içinde konuşulmadı.” Ayrıca Hikmet Çetin de kendisinin konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia etti.  

 

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Yorumlar

Şimdi Oldu

Bir bunaktan kurtulmak için 15 yaş büyüğüne sarılmak. Tam Kemal'den beklenen tavır.
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Bay b

Bence televizyon kanallarında olduğu gibi bir yarışma programı düzenleyip kendileride jüri görevi yapar ve aday belirler tam bir komedi bunlar.
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