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Dünya Muhalefetin 'uçuyor' dediği Almanya 'uçamayacak'
Dünya

Muhalefetin 'uçuyor' dediği Almanya 'uçamayacak'

Yeniakit Publisher
2024-03-11 18:12:00 -
Muhalefetin 'uçuyor' dediği Almanya 'uçamayacak'

Muhalefetin Türkiye'yi karalamak için örnek gösterdiği Almanya'da büyük grev kapıya dayandı. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personelinin grevi nedeniyle planlanan 1000 uçuşun iptal edilmesinin beklendiğini duyurdu.

'Batıyoruz, bitiyoruz, millet aç...' yalanlarıyla algı operasyonu çekmeye çalışan muhalefetin, Türkiye'yi karalamak için örnek gösterdiği Almanya'da büyük grev kapıya dayandı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, kabin personelinin 2 günlük grevi nedeniyle 12 Mart'ta Frankfurt havalimanında 600, 13 Mart'ta da Münih havalimanlarında 400 uçuşun iptal edilmesinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu iptallerden, Frankfurt'ta 70 bin ve Münih'te 50 bin, yaklaşık 120 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, geçen hafta sonu Lufthansa'nın kabin personelini greve gitmeye çağırmıştı.

UFO, Lufthansa'nın yaklaşık 18 bin kabin çalışanın ücretlerine 18 aylık bir sözleşme süresi için yüzde 15 zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de yer alıyor.
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