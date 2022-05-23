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Gündem Muhalefetin hali bu! Atatürk fotoğrafını saatlerce tartıştılar
Gündem

Muhalefetin hali bu! Atatürk fotoğrafını saatlerce tartıştılar

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği mitingde platformda Atatürk fotoğrafının bulunmaması CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında tartışıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 22:44:00 -
Muhalefetin hali bu! Atatürk fotoğrafını saatlerce tartıştılar

CHP'nin İstanbul Maltepe mitinginde platform üzerinde Atatürk portresinin olmaması tartışıldı. Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, platformda Atatürk portresinin olmamasına bağırarak tepki gösterdi.

Bir diğer konuk CHP'ye yakınlığı ile bilinen Bedri Baykam ise miting alanında Atatürk portresinin olduğunu belirterek bunda kötü bir durum olmadığını söyledi.

Ardından söz alan bir dönem CHP için anket yapan Hakan Bayrakçı ise yine de platformda Atatürk portresinin bulunması gerektiğini söyledi.

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