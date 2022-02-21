Muhalefete zor soru: Madem öyle, biz o kerevizi niçin yedik?

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, AK Parti ve Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşen 6 muhalefet partisinin 28 Şubat'taki ikinci toplantısının yemeksiz olmasını ti'ye aldı. "Muhalefetin 'simgesel' diyeti haline gelen antrikot ya da kalkan ciğeri yeselerdi ayıp olurdu... İmamoğlu'nu destekliyorlarmış gibi bir hava doğabilirdi" ifadelerini kullanan Ardıç, "Atraksiyon için boş tost, hiçli köfte falan da düşünülebilirdi hani... Böylece 'meşaz' vermiş olurlardı" dedi. İşte Ardıç'ın o yazısı:

"Otelde toplanacaklarmış ama bu sefer yemek yok.

Çünkü toplantı saat 13.30'da... Haftaya bugün...

Muhalefetin "simgesel" diyeti haline gelen antrikot ya da kalkan ciğeri yeselerdi ayıp olurdu... İmamoğlu'nu destekliyorlarmış gibi bir hava doğabilirdi.

Böylece "açız aç" diye bağırmak için de fırsat çıkıyor.

"Atraksiyon" için boş tost, hiçli köfte falan da düşünülebilirdi hani... Böylece "meşaz" vermiş olurlardı.

Çay simit? O bile yok. Kuru kuruya.

Sabah sıkı bir kahvaltı etsinler bari.

Törenin organizasyonu için titiz bir çalışma yürütülüyormuş...

28 Şubat Darbecileri Anma ve Demokrat Amca Bayramı.

Mutabakat metnine "partilerin isimlerinin alfabetik sırasına göre" imza atılacakmış.

Bakın burası çok önemli... Allah korusun, ya Temel Reis erken davranıp imzayı basıverseydi?

Sonra da birlikte fotoğraf vereceklermiş.

Toplam oyu yüzde 3'ü geçemeyen dört kişi öteki ikisiyle aynı boyda...

Törene de 700 kişi "şahitlik" edecekmiş.

Siz şimdi bütün bunlardan ne anladınız?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem istediklerini.

Peki toplantıdan sonra ne anlayacaksınız?

Güçlendirilmiş parlamenter sistem istediklerini.

Madem öyle, biz o kerevizi niçin yedik?"